Нет аппетита и тошнит: разбираемся, какие симптомы беременным женщинам не стоит игнорировать

Большинство проблем, с которыми сталкиваются женщины во время беременности, не наносят вреда здоровью и быстро проходят. Однако будущие мамы могут попасть в ситуацию, когда необходимо будет обратиться к врачу.

Почти каждая беременная женщина сталкивается с токсикозом, который проявляется тошнотой, рвотой и слабостью, а также изменением восприятия вкусов и запахов, что может привести к снижению аппетита.

«В большинстве случаев он происходит в первом триместре. Беременность нормально протекает, если такое плохое самочувствие случается 2-3 раза в сутки. Однако при частой рвоте и отсутствии желания поесть, а также если резко снижается вес, стоит обратиться к врачу, чтобы не допустить дальнейших осложнений», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня» акушер-гинеколог Дарья Сульдина.

Также своевременно необходимо обратиться к врачу при кровяных выделениях, болях внизу живота и в пояснице. Это может быть связано с угрозой прерывания беременности. Стресс, чрезмерные физические нагрузки, гормональный сбой и различные заболевания могут стать причинами развития такого состояния.

«Срок беременности и возраст пациентки влияют на исход при таком диагнозе. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем более благоприятным может быть прогноз», - акцентирует эксперт.

Кроме того, у беременных может временно увеличиться концентрат сахара в крови, который называют гестационным диабетом. Его симптомы неявные. В частности, у женщины встречаются нарушение памяти, частое мочеиспускание и утомляемость, что нормально для беременных.

«Ситуация может усугубиться, если мало двигаться, в больших количествах употреблять калорийную пищу и резко набирать вес. Выявить патологию можно только с помощью анализа крови и теста на глюкозу», - заключила врач.

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