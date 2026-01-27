Депрессия-невидимка: врач назвал 2 сигнала, кричащих о депрессии

Врач-уролог Марк Гадзиян обратил внимание на сложности диагностики депрессии, которая часто протекает в маскированной форме. По его словам, до половины всех случаев этого расстройства могут не сопровождаться классическими признаками вроде тоски или апатии, оставаясь незамеченными, сообщает Лента.ру.

В таких ситуациях болезнь проявляет себя через разнообразные физические симптомы, заставляя пациентов годами лечить несуществующие соматические заболевания. Среди самых распространенных «масок» депрессии специалист называет боли в различных областях тела — сердце, голове, животе, спине. Не менее тревожными сигналами являются нарушения сердечного ритма (тахикардия), нестабильное артериальное давление, постоянные головокружения и синдром хронической усталости.

Расстройство также напрямую влияет на базовые физиологические функции. У пациентов часто наблюдаются стойкие проблемы со сном, пищеварением и значительное снижение полового влечения. По мнению Гадзияна, подобная клиническая картина требует особого внимания как со стороны терапевтов, так и узких специалистов, которые должны учитывать психосоматический компонент при обследовании.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.