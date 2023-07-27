Депрессия помешает восстановиться: почему при проблемах с сердцем важно позаботиться о своем эмоциональном состоянии

Современная медицина позволяет полностью восстановиться после инфаркта. Но важно следить не только за физическим состоянием, но и за эмоциональным. Осложнить реабилитацию может депрессия, которую необходимо вовремя заметить.

Дело в том, что инфаркт может отразиться на психике. Ведь человек начинает переживать за свою жизнь, испытывать страх смерти, уязвимость, прибавьте к этому отсутствие прежних сил.

«С такими чувствами и мыслями нетрудно впасть в депрессию, которая в свою очередь помешает восстановлению и даже может спровоцировать новые проблемы с сердцем. Также тревожность может возникнуть из-за самого факта инфаркта, перенесенной операции и пребывания в стационаре, которые считаются серьезным стрессом для человека», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Эксперт отметила, что депрессия может проявиться как и в первые недели реабилитации после инфаркта, так и спустя какое-то время. Если ее вовремя не заметить, то проблема затянется, как и выздоровление. Кроме того, это приведет к плохому самочувствию, к отказу от приема лекарств или здоровой пищи, что в свою очередь может спровоцировать новые приступы.

«При депрессии следует обратиться к психотерапевту, а при необходимости — к психиатру», – заключила врач.

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