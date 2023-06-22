Депрессия с улыбкой: разбираемся, почему человек, которому плохо, часто выглядит нормальным

Всегда тяжело осознавать, что человек, который вам дорог, страдает. Но еще хуже понять, что близкие люди боролись с тяжелейшей депрессией, а вы этого даже не замечали. Рассказываем, на какие неочевидные признаки стоит обратить внимание.

Когда человек в депрессии, безусловно, это проявляется во внешних признаках и поведении. Но не всегда это настолько очевидно, как принято думать. Особенно сложно заметить неладное, если вы не проводите время вместе каждый день.

«Очень многие во время депрессии стараются в обществе вести себя даже более нормально, чем обычно. Есть даже такое понятие, как «депрессия с улыбкой». Для коллег и знакомых этого обычно достаточно. Но близкие люди должны быть более внимательными: держать маску все время невозможно, и страдания проявятся», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Эксперт предлагает обратить внимание на то, как человек реагирует на различные ситуации. Обычно эмоции избыточны. Человек может невероятно разозлиться из-за пустяковой неприятности или страшно расстроиться, истерично смеяться из-за несмешных шуток.

К тому же часто депрессию выдает рассеянность и усталость. Человеку сложно сосредоточиться, он жалуется на плохой сон, хотя раньше никогда это не было проблемой. А еще он замедляется: жесты становятся более вялыми, походка – медленной.

«Если человек начал постоянно опаздывать, ему с трудом даются сборы и вообще принятие решений, то это тоже может быть признаком депрессии», – заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему привычка доводить все до конца – это не всегда хорошая идея.