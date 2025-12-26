Депутат Горелкин: Россия не повторит опыт Дании — штрафов за VPN не будет

В России не планируют вводить всеобщие штрафы за использование VPN-сервисов, эту тему даже не обсуждают. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Об этом пишет ТАСС.

Российские власти не намерены следовать примеру Дании, где рассматривают законопроект о штрафах за сам факт установки VPN. Как пояснил депутат Госдумы Антон Горелкин, в России ответственность за использование таких сервисов возникает только в одном случае — если их применяют для совершения преступлений, и это считается отягчающим обстоятельством.

Под запретом также находится реклама способов обхода блокировок и призывы к их использованию. Иных санкций для обычных пользователей не существует, и их введение, по словам парламентария, не обсуждается.

Горелкин предположил, что Дания стала своеобразным полигоном для тестирования жестких ограничений. Целью этой инициативы он назвал возможное последующее распространение подобных мер на весь Евросоюз, что, по мнению депутата, окончательно ограничит доступ граждан к альтернативным источникам информации. Российский же подход, как подчеркнул политик, остается более избирательным и направленным исключительно против противоправной деятельности.

