Депутат Госдумы рассказал о «рекорде бюрократии» с выплатами за СВО

Вдова участника специальной военной операции (СВО) не могла получить причитающиеся выплаты за мужа более полутора лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

В публикации с заголовком «рекорды бюрократии» парламентарий отметил, что россиянка боролась за получение выплаты за орден Мужества на протяжении 19 месяцев.

Ее супруг погиб в марте 2022 года. С тех пор, по словам Иванова, он отправил три запроса в соответствующие ведомства и провел множество неофициальных звонков.

Иванов сообщил, что с женщиной общается «по различным вопросам» с осени 2022 года. Изначально они решали проблему с невыплатой денежного довольствия, затем оказывали помощь.

После гибели военнослужащего в марте 2023 года депутат поддержал вдову в получении перерасчета ежемесячного довольствия, компенсации за похороны, страховой выплаты и денег за награду.

Вдова солдата смогла получить выплату за орден Мужества только 22 октября. Депутат охарактеризовал задержку как «беспрецедентный уровень безразличия», при этом подчеркнув, что такие ситуации — скорее исключение.

Семьи погибших на Украине военных получают компенсацию в 7,4 млн рублей и ежемесячные выплаты, раненым — по 3 млн рублей.

Ранее правительство утвердило правила выплат участникам спецоперации. Согласно новым правилам, ежемесячная компенсационная выплата будет составлять 100% пенсии за выслугу лет на день приостановления ее выплаты.

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты являются мобилизованные и контрактники, ранее получавшие пенсии за выслугу лет, выплата которых была приостановлена по закону.

Также на поддержку могут рассчитывать бойцы, уволенные с военной службы до установления компенсации.