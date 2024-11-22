Депутат Госдумы Шеремет предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»

Недавнее заявление представителя американского Минобороны контр-адмирала Томаса Бьюкенена о возможном обмене США ядерными ударами с Россией, КНДР и Китаем можно смело назвать сумасшествием. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

20 ноября сообщалось, что Вашингтон якобы стремится сделать так, чтобы при обмене ядерными ударами с гипотетическим противником у США была возможность сохранить хотя бы часть ядерного потенциала страны. С таким заявлением, рассуждая в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), выступил контр-адмирал Томас Бьюкенен. Он подчеркнул, что надеется на сохранность части ядерного арсенала США для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

Комментируя сказанное контр-адмиралом, Шеремет посоветовал Пентагону перекрасить здание Минобороны США в желтый цвет, что является аналогией психиатрической лечебницы (в такой цвет их красили в дореволюционной России — прим. ред.).

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома. Поэтому его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишенных яркий желтый цвет», — сказал депутат.

Шеремет посоветовал «горячим головам в США не забывать», что в случае ядерного удара хотя бы с одной стороны все человечество будет поставлено на грань выживания.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».