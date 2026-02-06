Депутат Госдумы запросил у МВД статистику штрафов за пропаганду чайлдфри и проверку травли многодетных в Сети

Депутат Госдумы Алексей Говырин направил официальные запросы в МВД и Роскомнадзор с требованием усилить борьбу с травлей многодетных семей в интернете и пропагандой чайлдфри. Поводом стала жалоба многодетной матери из Владимира. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий от «Единой России» Алексей Говырин намерен проверить, как правоохранители и регулятор исполняют новые нормы. В запросе в МВД он просит предоставить статистику применения статьи 6.21 КоАП РФ, которая с 2024 года запрещает пропаганду отказа от деторождения наравне с пропагандой нетрадиционных отношений, а также дать оценку конкретным материалам в соцсетях.

Инициатива последовала после приема граждан, на котором многодетная мать из Владимира пожаловалась на систематическую травлю в Сети, где многодетность называют «плодением нищеты». По словам женщины, ее заявления в полицию остались без ответа. В параллельном запросе в Роскомнадзор депутат намерен выяснить, сколько материалов с признаками пропаганды чайлдфри было заблокировано.

Говырин напомнил, что в 2025 году были уточнены критерии такой запрещенной информации, а на государственном уровне звучит установка, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой.

Ранее сообщалось о том, что более 13 тыс. многодетных матерей получат прибавку к пенсии в Москве и МО.