Депутат Мособлдумы придумал, как разгрузить замерзшие электрички МЖД

В условиях продолжающихся сильных морозов и снегопадов, парализующих движение общественного транспорта, появилось нестандартное предложение по решению проблемы. Депутат Мособлдумы, глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в беседе с REGIONS выступил с инициативой, адресованной работодателям Московской области. Парламентарий рекомендовал рассмотреть возможность временного перевода части персонала на дистанционный режим работы.

По мнению Голубева, такая мера имеет двойной положительный эффект. В первую очередь она направлена на защиту здоровья сотрудников, которым в условиях экстремальных холодов и сбоев в движении электричек приходится тратить часы на дорогу, рискуя переохлаждением. Кроме того, холодная погода часто провоцирует так называемую сонливую апатию, когда организм тратит основные ресурсы на согрев, а не на продуктивную деятельность.

Второй, не менее важный аспект, — разгрузка критически важной инфраструктуры. Московская железная дорога ежедневно перевозит около трех миллионов человек. Снижение пассажиропотока даже на 10–15% за счет удаленных работников позволило бы смягчить давление на транспортную сеть, уменьшить давку на платформах и в вагонах, а также стабилизировать график движения. Параллельно это снизило бы нагрузку на системы отопления офисных зданий и помогло бы сгладить пиковые нагрузки в энергосистемах региона.

Инициатива, озвученная в ходе беседы с REGIONS, носит рекомендательный характер, но она актуализирует дискуссию о гибких формах занятости как об инструменте антикризисного управления не только в бизнесе, но и в городском хозяйстве в целом.

Ранее сообщалось, что электрички МЖД «сдались» перед 20-градусным морозом. Принимаются необходимые меры с опозданиями поездов в два часа.