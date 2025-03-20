Депутат процитировал Путина после идеи о мини-юбках для «бума» рождаемости

Депутат городской думы Тарусы Евгений Руденко в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что призыв к женщинам с предложением чаще носить мини-юбки был его личным мнением, а также призвал не хайповать на его идее.

Руденко высказал свою идею 17 марта в соцсетях. Там он предложил женщинам чаще надевать короткие юбки в теплые дни. По его словам, это красиво и может стимулировать рождаемость. Однако коллеги из Тарусы, РПЦ и депутаты Госдумы идею не поддержали, а некоторые высказались негативно.

«Как сказал наш президент: «У нас нет вакханалии запретов». Ничего противозаконного в моих действиях нет. Неэтичным я считаю мусолить третий день эту тему во всех СМИ, как будто других, действительно важных проблем не существует. Пора перестать хайповать на этой теме», — сказал Руденко.

Депутатская комиссия в думе Тарусы рассмотрела ситуацию с Руденко, сообщалось в материале РБК. Депутата попросили не выражать свою позицию от лица коллег.

Ранее сообщалось, что мэр Невинномысска поддержал идею о мини-юбках для повышения демографии. В РПЦ рассказали, какие еще есть способы повышения демографии, кроме идеи депутата из Тарусы.