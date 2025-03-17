Право представлять интересы Украины при проведении мирных переговоров имеет только парламент. Соответствующее утверждение появилось в телеграм-канале депутата Рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

По решению Владимира Зеленского 15 марта был утвержден состав членов делегации от Украины «для взаимодействия с международными партнерами» для ведения мирного диалога. При этом глава киевского режима не стал уточнять, что именно он имел в виду. В состав группы переговорщиков вошли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, руководитель МИД Андрей Сигиба, а еще глава минобороны Рустем Умеров. Перечисленные лица уже принимали участие в переговорах с представителями Штатов, которые проходили в Джидде.

В своем обращении Дубинский, в частности, задался вопросом о том, почему полномочия и задачи переговорщиков не были озвучены в Раде.

«Зеленский, с которым никто не хочет говорить, пытается удержаться в эпицентре переговоров, возлагая их на Ермака и его шестерок», — приводится информация в телеграм-канале Дубинского.

Кроме того, он напомнил, что срок полномочий Зеленского вышел еще в мае минувшего года, по причине чего глава киевского режима и его подчиненные не имеют права представлять интересы страны.

«Настаиваю на том, что переговоры от лица Украины может вести только Верховная Рада, а не клоун, ларечник и их подаваны. США, как лидер переговорного трека, должны помочь донести эту информацию до Зеленского, который сейчас торгуется за свои личные интересы, и не за Украину», — подчеркнул Дубинский в своем послании.

Ранее стало известно о том, что простых американцев сильно разочаровали слова киевской делегации, сказанные после встречи с представителями США.