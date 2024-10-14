Пребывающий в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский считает, что пришло время завершать продолжающийся на Украине конфликт и сменить власть, если нынешняя не готова принять подобное решение. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Дубинского, противостояние надо заканчивать именно сейчас и не ждать падения очередной крепости, которая погребет под собой тысячи людей и оставит «тупую песенку», а партнеры заявят о неважности этого города для фронта.

Ранее сообщалось о том, чем закончится конфликт на Украине по мнению бывшего аналитика из ЦРУ.