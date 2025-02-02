Сергей Ефремов, вице-губернатор Приморского края, который трагически погиб, всегда был примером для своих подчинённых. Он был одним из лучших командиров-штурмовиков на фронте, как отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

В воскресенье, 2 февраля, глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о смерти Сергея Ефремова, командира добровольческого отряда «Тигр», который возвращался с боевого задания.

Как отметил Хинштейн, Ефремов, отправившись на специальную военную операцию, не прятался за спины своих бойцов и стал одним из лучших командиров российских штурмовых групп на передовой.

«Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Никогда не забуду, как в первые же дни моей работы в Курской области он приехал, чтобы предложить свою помощь. „На ‚Тигров‘ можете рассчитывать“, и они каждый день оправдывают наше доверие. Хотя сам командир признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет», — написал Хинштейн.

Глава Курской области охарактеризовал погибшего Ефремова как человека исключительной отваги, который всегда излучал оптимизм и радость.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.