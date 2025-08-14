Депутатам Госдумы могут ввести обязательные проверки на адекватность

В России могут ввести обязательные психиатрические проверки для депутатов Государственной думы — соответствующую инициативу поддержали эксперты в области психического здоровья. Об этом сообщает «Абзац».

Идею регулярного психиатрического тестирования народных избранников высказала социальный психолог Зара Арутюнян. Специалист обратила внимание на парадокс: пока учителя и воспитатели обязаны предоставлять справки из психдиспансера, депутаты — нет, хотя принимают решения, влияющие на жизнь всей страны.

Инициатива появилась на фоне нового приказа Минздрава, который с 2026 года разрешает работодателям направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование при выявлении тревожных симптомов. Психологи предлагают распространить эту практику и на высших должностных лиц.

Параллельно в Госдуме рассматривают законопроект о борьбе с подростковым буллингом, где предусмотрены психологические центры для трудных подростков.

