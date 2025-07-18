Депутаты хотят заменить многоэтажки на малоэтажные дома

В Госдуме предложили отказаться от массовой застройки «человейниками» в пользу малоэтажных домов с развитой инфраструктурой. По мнению депутатов, это поможет повысить рождаемость и остановить отток населения в столицы. Об этом сообщил ТАСС.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с критикой современной жилищной политики. Вместо тесных «человейников» с крошечными квартирами она предложила развивать в регионах малоэтажное строительство с полноценной инфраструктурой — школами, спортивными центрами и бассейнами.

По мнению депутата, именно отсутствие комфортных условий жизни заставляет молодежь уезжать в Москву и Санкт-Петербург. Современные малоэтажные кварталы могли бы изменить ситуацию — люди получали бы достойное жилье, а дети не чувствовали себя «ущемленными» по сравнению со столичными сверстниками.

Останина уверена: такой подход не только остановит миграцию, но и положительно скажется на демографии. Ведь в комфортной среде семьи чаще решаются на второго и третьего ребенка.

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