Депутаты Мособлдумы почтили память Дмитрия Жарикова минутой молчания

Сегодняшнее заседание Московской областной думы началось с минуты молчания. Депутаты почтили память экс-главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова. Об этом сообщило РИАМО .

Зампред регионального парламента Олег Рожнов подчеркнул, что Дмитрий Жариков был неравнодушным и энергичным человеком, который полностью посвятил себя работе. Он также выразил соболезнования родным и близким бывшего главы Подольска.

Дмитрий Жариков скончался 10 октября. Ему было сорок семь лет. По неофициальной информации, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Жарикова.