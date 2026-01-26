Депутаты предложили признать старые автобусы культурными объектами и пускать в них школьников бесплатно

Депутаты Госдумы предложили радикально новый взгляд на старый общественный транспорт. Они хотят признать автобусы старше 20 лет культурными объектами и разрешить школьникам бесплатный проезд в них по Пушкинской карте. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива исходит от Владислава Даванкова и депутатов Антона Ткачева и Георгия Арапова. Соответствующее обращение уже направлено министру культуры Ольге Любимовой. Авторы идеи утверждают, что такой необычный статус станет ярким символом, подчеркивающим проблему критического износа парка в регионах.

По их замыслу, бесплатный проезд для школьников в таких автобусах по Пушкинской карте будет не поощрением, а наглядным напоминанием. Каждая такая поездка должна символически указывать на то, что транспортное средство давно не соответствует современным стандартам и должно быть заменено. Таким образом, депутаты предлагают использовать культурные инструменты для решения острой инфраструктурной проблемы, создав парадоксальный, но заметный сигнал для региональных властей о необходимости ускоренного обновления подвижного состава.

