Депутаты ужесточили наказание за дезертирство для военнослужащих с судимостью

В Госдуму поступил законопроект, ужесточающий ответственность за дезертирство для военнослужащих, имеющих непогашенную судимость или освобожденных условно-досрочно. Для них побег с места службы может обернуться лишением свободы на срок до двух десятилетий. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты внесли в Госдуму инициативу, которая кардинально ужесточает наказание по статье «Дезертирство» для определенной категории военнослужащих. Речь идет о тех, кто был призван на службу, имея непогашенную судимость или находясь на условно-досрочном освобождении. Для данной категории лиц максимальный срок лишения свободы за побег с места несения службы предлагают увеличить до 20 лет.

Поправки планируется внести в статью 338 Уголовного кодекса. Сейчас она не делает подобных различий между военнослужащими. Законопроект также вводит повышенную ответственность за другие формы уклонения. Симуляция болезни с целью избежать службы может привести к 12 годам тюрьмы, а самовольное оставление части — к восьми годам заключения.

Ранее сообщалось о том, что в Думе опровергли слухи о создании реестра «лайкающих» иноагентов.