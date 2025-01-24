Дерипаска высказался о заявлении Трампа про снижение стоимости нефти

По мнению бизнесмена Олега Дерипаски, обращение Дональда Трампа к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть было предсказуема. При этом в своем телеграм-канале коммерсант уточнил , что сомневается в возможности санкциями и словами убедить организацию.

В четверг президент США сообщил, что хочет попросить ОПЕК, а в особенности Саудовскую Аравию, понизить стоимость нефти, так как он придерживается мнения, что подобная мера может оказать влияние на окончание конфликта на Украине.

Дерипаска высказал сомнения по этому поводу сославшись на то, что США хочет получить от арабов инвестиции на $1 трлн. Накануне премьер-министр Саудовской Аравии в разговоре с президентом Штатов подтвердил желание увеличить размещение капитала и торговлю с США по меньшей мере на $600 млрд за четыре года.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп якобы получает сигналы о готовности Владимира Путина провести с ним встречу.