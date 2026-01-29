«Дернолорд» и «Паяние»: что означают новые сигналы от самой загадочной радиостанции

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую в среде радиолюбителей и энтузиастов часто называют «Радио Судного дня», вновь проявила активность, передав загадочное сообщение. Это уже второе по счету послание за текущие сутки, что привлекло повышенное внимание наблюдателей, пишет Life.ru.

Согласно данным, опубликованным в специализированном Telegram-канале «УВБ-76 логи», в 12:07 по московскому времени станция вышла в эфир. В ходе сеанса связи мужской голос продиктовал последовательность, включающую цифровые коды и два слова: «Дернолорд» и «Паяние». Ранее, в 11:57, в эфире прозвучало лишь одно слово — «стояк».

Данная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц, десятилетиями интригует общественность своими необъяснимыми и зашифрованными передачами. Ее официальное предназначение и принадлежность никогда не раскрывались, что породило множество конспирологических теорий — от системы связи для стратегических команд до канала передачи приказов тайным агентам. Первым переданным в наступившем году словом было «глотанье».

