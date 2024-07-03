Рядом с границей Венгрии пойманы десять мужчин, которые пытались убежать из Украины. О данном факте рассказали на официальной странице украинской госпогранслужбы.

Беглецы хотели покинуть пределы родины по пшеничным полям. Каждый из мужчин заплатил дельцам за попытку переправы от 7 до 10 тысяч долларов. Несмотря на потраченные деньги, все их чаяния оказались тщетны. Потенциальные призывники оказались в руках пограничников.

На территории Украины военное положение ввели еще 24 февраля 2022 года. На сегодняшний день пределы страны не могут покинуть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Тем, кто уклоняется от прохождения службы в армии, грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что по мнению политолога Коновалова среди украинских командиров царит апатия. Они не хотят выполнять поставленные задачи, а надеются дожить до начала мирных переговоров с Россией.