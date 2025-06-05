Загадочные яркие искры засняли в небе над Казахстаном

Вечером в четверг в небе над Казахстаном и российским приграничьем появилось необычное явление. Видео странных ярких огней приводит телеграм-канал Mash.

Появление таких ярких искр вызвало бурное обсуждение граждан в соцсетях. В комментариях люди приводят уже несколько первых теорий — то могли быть метеоры или же кометы, или инопланетяне.

При этом в Минобороны Казахстана уже заявили, что никакого нарушения воздушного пространства не было зафиксировано — в пресс-службе оборонного ведомства предположили, что яркие огни могли оказаться остатками обломков космического аппарата или метеоритным потоком.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что жительница Казахстана получила реальный срок за оскорбление русских.