Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о том, сколько жителей Белгородской области находятся в больницах после украинских обстрелов. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на слова министра в понедельник, 18 марта.

По данным Иконникова, лишь за последние семь дней в Белгородской области после атак ВСУ погибло 11 человек, а пострадали 82. При этом, 44 из пострадавших находятся в больницах, а точнее – лежат в стационарах, где им оказывают медицинскую помощь.

Также на регулярной основе проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами, куда в перспективе могут перевести особо тяжелых пациентов.

Напомним, что ранее мы рассказали о том, что один из самых известных русофобскими высказываниями республиканец прибыл в Киев в визитом. Подробности в материале.