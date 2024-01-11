Детские сады получили повреждения в результате обстрела Донецка

Два детских сада получили серьезные повреждения после украинского обстрела вечером четверга, 11 января. Об этом рассказывает в своем официальном канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, которые он опубликовал в своем официальном канале, украинцы нанесли очередной удар по Донецку, а точнее – по Куйбышевскому району города. В результате атаки есть повреждения социальных объектов.

Отмечается, что, как минимум, повреждения получили два детских сада №262 и №305 – там пострадали крыши, стекла. К счастью, среди мирных граждан никто не пострадал, отмечают власти. Напомним, что по Донецку удар наносился из РСЗО, украинцы выпустили не меньше 20 ракет по одному району Донецка.

Напомним, ранее Владимир Зеленский намекнул украинцам, которые уехали в Европу о том, что нужно поступить на службу в ВСУ. Подробнее в материале.