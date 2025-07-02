Детский лагерь с кошмарными условиями выявили в Тверской области

В Тверской области сотрудники СКР и прокуратуры выявили незаконный детский лагерь с кошмарными условиями. Об этом стало известно в среду.

Организатором самого плохого лета для детей стала жительница Санкт-Петербурга. В разваливающийся дом в деревне Шалахино Селижаровского округа, условия проживания в котором видно на фото, она приглашала детей провести летние каникулы. Собственно, женщина выступала как физлицо, а также являлась собственником земельного участка.

Во время проверки были выявлены многочисленные нарушения, в том числе правил пожарной безопасности и санитарного законодательства. В СКР добавили, что в отношении организатора такого отдыха для детей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ, а по версии следствия, с 28 июня по 1 июля подозреваемая уже предоставила услуги девяти подросткам из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось, что в детском лагере в Хакасии умер ребенок.