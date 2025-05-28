Девин Ла Белла обвинила Костнера в незапланированной съемке жесткого изнасилования

Актриса Девин Ла Белла обвинила Кевина Костнера в том, что тот проигнорировал профессиональную этику, и ей пришлось спонтанно сниматься в жесткой сцене интимного характера. Об этом сообщил Voice.

Описываемое событие случилось во время съемок фильма «Горизонты: Часть вторая», где Ла Белла выступала дублером исполнительницы главной роли Эллы Хант. По утверждению 38-летней актрисы, в контракте не были прописаны интимные сцены, но ей спонтанно пришлось стать жертвой жесткого изнасилования. При этом на площадке не оказалось человека, который координирует подобную часть съемочного процесса. Ла Белла считает, что таким образом был проигнорирован регламент профсоюза и условия заключенного контракта.

Актриса подчеркнула, что этот эпизод плохо отразился на карьере, а после случившегося она пережила чувство собственной никчемности и предательства системы, обещавшей безопасность и профессиональный подход. Кроме того, Ла Белла сообщила о разрушенном доверии и навсегда измененном подходе к работе в кино. За пережитое истец требует компенсацию и хочет, чтобы дела рассматривали присяжные. По словам адвоката Костнера, все обвинения совершенно беспочвенные, а актрису он назвал «серийной обвинительницей».

Ранее стало известно о том, что суд в Париже признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах.