В Японии зарегистрировали рекордно низкую рождаемость

В Японии в 2024 году родились 720 988 младенцев, что стало самым низким показателем с 1899 года. Об этом сообщило издание Asahi Shimbun со ссылкой на Министерство здравоохранение.

Уточняется, что были посчитаны дети граждан Японии и иностранцев, а по сравнению с 2023 годом показатель опустился на 5%. Это значение сокращается девятый год к ряду.

За время ведения статистики пик рождаемости пришелся на 1949 год, когда на свет появились 2,69 млн малышей. Актуальные цифры японские чиновники объяснили несколькими факторами. Например, граждане страны начали позднее заключать браки и, следственно, рожать детей. В частности, в 2024 году было зарегистрировано 499 999 союзов и хуже показатель был лишь в 2023 году. Оказала негативное влияние на ситуацию и пандемия COVID-19. Так, за отчетный период из жизни ушли 1,62 млн человек.

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