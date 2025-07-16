Девятиклассники без ГИА смогут бесплатно освоить рабочую профессию

Девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию — соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от разных фракций. Об этом сообщил ТАСС.

Группа депутатов, включая вице-спикеров Госдумы Викторию Абрамченко и Петра Толстого, предложила дать школьникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию (ГИА), возможность бесплатно освоить рабочую специальность. Согласно законопроекту, такие ученики смогут пройти профессиональное обучение по программам, утвержденным региональными властями.

Инициатива направлена на то, чтобы помочь подросткам, не сдавшим экзамен, быстро получить профессию и начать работать. Перечень доступных специальностей будет определяться на местном уровне с учетом потребностей рынка труда.

Если закон примут, он даст альтернативу тем, кто не смог получить аттестат, но хочет начать самостоятельную жизнь. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.

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