Диарея, сыпь и раздражение: с чем столкнутся заразившиеся новым штаммом коронавируса

Осенью многие эксперты обещают рост числа заболевших коронавирусом. Уже сейчас в России появился новый штамм «Эрис», который является подвидом «омикрона». Разбираемся, чем он опасен.

На сегодняшний день «Эрис» часто фиксируют в Великобритании. У него симптомы такие же, как и у предыдущих вариантов коронавируса. Это насморк, боль в горле, головная боль и усталость. Однако сейчас у пациентов редко встречается одышка, потеря обоняния и лихорадка, которые часто наблюдались в начале пандемии.

«У этой разновидности вируса есть и другие признаки, такие как диарея, сыпь и раздражение глаз. Поэтому при их появлении следует обратиться к врачу. Штамм «Эрис» уже появился более чем в 50 странах, в том числе и в России, но пока здесь он редко встречается», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Однако в осенний и зимний периоды может возникнуть очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы защититься он нее, необходимо соблюдать гигиену, социальную дистанцию, проветривать помещения, укреплять иммунную систему и вакцинироваться.

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