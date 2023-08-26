Изжога или деменция: какие популярные лекарства оказались опасными

Препараты от изжоги могут снять неприятные симптомы пищеварительных расстройств, но они же могут нести в себе угрозу для нашего мозга. Недавние исследования показывают, что эти лекарства увеличивают риск развития деменции.

Омепразол, эзомепразол, пантопразол и другие (протонно-насосные ингибиторы), а также альгелдрат и альмагель (антациды) работают путем снижения уровня кислоты в желудке. Они блокируют производство желудочной кислоты, что облегчает симптомы изжоги. В целом, эти лекарства безопасны и легко переносимы, но риски есть.

«Согласно недавнему исследованию, связь между употреблением этих лекарств и повышенным риском развития деменции наблюдается достаточно ярко. Участники исследования, которые использовали препараты, имели на 44% больше вероятность развития деменции, чем те, кто их не принимал. Несколько других исследований, проведенных ранее, также нашли аналогичную связь», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Возможное объяснение данной связи заключается в том, что снижение уровня кислоты в желудке может привести к плохому всасыванию некоторых важных питательных веществ, таких как витамин В12. Недостаток витамина В12 был связан со старением мозга и развитием деменции.

«Данные исследования еще не доказывают причинно-следственную связь между препаратами от изжоги и деменцией. Более глубокие изучения необходимы для того, чтобы установить эту связь точнее и понять механизмы, лежащие в основе этой ассоциации», – уточнила эксперт.

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