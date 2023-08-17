Диета как часть лечения: почему при онкологическом заболевании особенно важно питаться правильно

При правильном подходе онкологические заболевания лечатся. Человек вновь обретает силы и возвращается к привычному ритму жизни. Важную роль в поддержке организма во время борьбы с раком играет лечебное питание. Онкологи рассказали, как его организовать, чтобы был результат.

В первую очередь укрепите иммунную систему и обеспечте организму защиту от инфекций и других осложнений, которые могут возникнуть во время борьбы с раком. Сделать это можно с помощью цитрусовых, орехов, зеленых овощей и ягод. Такое питание богато антиоксидантами, витаминами и минералами.

«Рак и его лечение могут негативно сказаться на пищеварительной системе. Лечебное питание часто включает в себя легкоусвояемые продукты, богатые пищевыми волокнами, такие как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые. Они помогают предотвратить запоры, улучшить перистальтику кишечника и облегчить пищеварение», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-онколог Маргарита Васильева.

Потеря аппетита, тошнота и рвота часто сопровождают жизнь онкобольных. Все эти побочные эффекты – результат химиотерапии или радиотерапии. Чтобы восстановить потерянный вес, поддержать энергию и повысить аппетит, нужно употреблять белки высокого качества, такие как рыба, птица и нежирные молочные продукты, а также продукты, богатые калориями и питательными веществами: орехи, авокадо и оливковое масло.

Не забывайте о том, что лечебное питание при онкологическом заболевании должно также поддерживать общее здоровье организма.

«Откажитесь от всего, что содержит сахар и ненатуральные добавки. Ешьте больше свежих продуктов, в которых есть витамины и минералы», – уточнила эксперт.

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