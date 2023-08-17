Может быть признаком онкологии: почему эти симптомы должны насторожить каждого

Рак может настигнуть человека в любом возрасте и при любом состоянии организма. Зачастую победить заболевание на поздней стадии почти невозможно. Именно поэтому так важно знать первые признаки, которые помогут начать лечение вовремя.

К сожалению, онкология не поддается профилактике, как например, сахарный диабет. А значит, здоровый образ жизни не является панацеей от возникновения рака. Поэтому стоит всегда быть внимательнее к своему здоровью.

«Один из признаков, который часто упускают из вида - резкое похудение без особых причин. Обычно это списывают на стресс или увеличение активности, однако сбросить за месяц четыре килограмма – приемлемо, но «растаять», сбросив от десяти — это уже повод обратиться к врачу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-онколог Маргарита Васильева.

То же самое касается болей в разных частях тела. Головная боль, боль в руке или колене, в животе и т. д., также требует внимания. Если она не проходит, появилась без причины и не снимается лекарствами, лучше всего сдать анализ.

Онкология может проявляться в слабости, снижении иммунитета, частых простудах или желтухе. Конечно, не стоит каждый раз после высокой нагрузки и недосыпа посещать терапевта, но если слабость одолевает 24 часа в сутки, без причины, записывайтесь на прием. Кашель, хрипота, увеличение родинок и долгая свертываемость крови могут быть признаками первых стадий онкологических заболеваний.

«Раковые клетки образуются тогда, когда в организме недостаточно антител, чтобы сражаться с вирусами. Если вам кажется, что какой-то новый симптом не типичен для вас, это повод пройти обследование. Чем раньше обнаружится болезнь, тем больше шансов победить ее или отправить в ремиссию», – заключила эксперт.

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