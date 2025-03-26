Дипломаты из Евросоюза посетили Сирию и предъявили властям новые требования

Посланники Европы после столкновения силовиков Сирии с алавитами дали понять Дамаску, что главным приоритетом является борьба с придерживающимися радикальных взглядов исламистами, хотя подобное развитие событий может привести к новой войне. Об этом сообщило Reuters.

По сведениям агентства новостей, в Сирии побывали три посланника из Европы, которые 11 марта встретились с главой МИД Асадом аль-Шибани. Европейцы дали понять, что если сирийское правительство решительно не усилит борьбу с боевиками-джихадистами, то международная поддержка новых властей страны может прекратиться.

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, отвечая на вопрос о послании Европы в Дамаске, отметил необходимость выяснить и осудить всех тех, кто совершал злоупотребления при столкновениях.

«Мы просили привлечь виновных к ответственности. Те, кто совершил массовые убийства, должны понести наказание. Необходимо навести порядок в силах безопасности», — рассказал неназванный европейский чиновник из числа группы, которая выступала с обращением в Дамаске.

Кроме того, призвали привлечь виновных к ответу и Штаты.

Дипломаты считают, что начавшееся расследование верный шаг, однако участие международных наблюдателей, в частности из ООН, укрепило бы к нему доверие. По их мнению, настоящая проверка новых властей заключается не только в выводах комиссии, но и в борьбе с радикалами, которую несут ответственность за совершенные преступления.

По данным Reuters, проблема для сирийского правительства состоит в том, что новый лидер Ахмед аш-Шараа (ранее был известен под именем Абу Мухаммеда аль-Джулани) опирается на десятки тысяч бойцов из группировок, среди которых есть радикальные джихадисты, с которыми его просят вступить в борьбу.

Reuters утверждает, что Аш-Шараа является лидером «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Именно данная группировка возглавляла повстанцев, силами которых в начале декабря был устроен переворот, закончившийся свержением президента Сирии Башара Асада. Правительства стран Запада оценивают ее численность примерно в 20 тыс. бойцов.

Опрошенные агентством новостей дипломаты и аналитики придерживаются мнения о том, что действия против радикально настроенных группировок могут послужить причиной возникновения в Сирии новой войны. По их мнению, роспуск армии вместе с увольнениями работников государственного сектора углубили противоречия в государстве и лишили сотни тысяч местных жителей средств к существованию, из-за чего они могут пополнить повстанческие объединения.

Собеседники сравнили происходящие события с обстановкой в Ираке после роспуска Штатами иракской армии в результате падения режима Саддама Хусейна. По причине отсутствия работы имеющие хорошую подготовку военные стали вступать в «Исламское государство»*, из-за чего влияние группировки в регионе усилилось.

Ранее стало известно, что многие жители Сирии остались без интернета из-за массового отключения.

*Признана террористической и запрещена в России