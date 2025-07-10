Директора Михайловского театра и МХАТа Кехмана отпустили из СК

Директора Михайловского театра и Московского художественного академического театра им. М. Горького Владимира Кехмана после допроса в Следственном комитете России (СКР) отпустили, сообщил ТАСС.

По информации источников, по завершении допроса его отпустили без меры пресечения.

В среду, 9 июля, у руководителя театров в квартире и на рабочем месте прошли обыски в рамках уголовного дела о растрате средств при реконструкции старой сцены театра имени Горького. Были изъяты документы и электронные носители, после чего Кехмана доставили на допрос в СК.

В октябре 2021 года Кехман возглавил МХАТ им. М. Горького, сменив на посту генерального директора Татьяну Доронину. Уже через несколько дней после его назначения художественный руководитель Эдуард Бояков объявил об уходе — по его словам, именно Кехман предложил ему написать заявление на увольнение.

Впоследствии Кехман публично раскритиковал «беспредел в управленческой структуре» московского театра, отметив, что в нетворческом штате числится слишком много «совершенно лишних» сотрудников. Он назвал эту систему «искусственной надстройкой» для растраты государственных средств.

Ранее ТАСС сообщил, что директор театров в Санкт-Петербурге и Москве Владимир Кехман имеет задолженность по кредитам в размере около 18 млрд руб.