Discord закрывает «взрослые» серверы для подростков

Популярная платформа для общения Discord ужесточает доступ к контенту для взрослых. С марта 2026 года пользователям, желающим присоединиться к серверам с маркировкой 18+, придется обязательно подтверждать свой возраст с помощью селфи или документов. Об этом сообщили в пресс-службе компании Discord.

Новая система возрастной фильтрации станет частью масштабного обновления правил безопасности. Подростки до 18 лет автоматически потеряют доступ к тысячам сообществ с ограничениями. Для верификации компания предложит два основных метода: автоматическая проверка по селфи через нейросеть или загрузка скан-копии удостоверяющего документа.

Параллельно Discord внедряет инструмент для борьбы со спамом и нежелательным общением. Все входящие сообщения от пользователей, не находящихся в списке друзей, будут по умолчанию направляться в специальную папку входящих запросов, откуда их можно будет принять или отклонить.

Уникальной инициативой станет создание консультативного подросткового совета. В его состав войдет от 10 до 12 школьников, которые будут напрямую влиять на развитие политик безопасности платформы, помогая разработчикам лучше понимать потребности и угрозы для молодой аудитории.

