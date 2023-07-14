Дисфункция нервной системы: разбираемся, почему нельзя игнорировать синдром холодных ног

Стопы могут быть холодными по неврологическим причинам, и одна из них – дисфункция нервной системы. Нервы, отвечающие за регуляцию температуры в конечностях, могут не функционировать должным образом, что приводит к этому ощущению.

Еще одной неврологической причиной может быть синдром Рейно, который характеризуется сужением кровеносных сосудов в конечностях при низкой температуре или стрессе. Это приводит к ограничению кровотока и, как результат, к постоянному ощущению холода.

«Также холодные стопы могут быть связаны с невропатией – повреждением периферических нервов. Это состояние вызвано различными факторами, например диабет, травмы или инфекции. При невропатии нервы, отвечающие за передачу сигналов о температуре и других ощущениях, могут быть повреждены, что приводит к холоду и онемению в нижних конечностях», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-невролог Алексей Сомкин.

Это может быть как признаком серьезных неврологических заболеваний, так и симптомом простых повреждений. Поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу за консультацией, так как самолечение в таких случаях может быть опасным.

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