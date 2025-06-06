Дядю-полицейского арестованного редактора URA.RU Аллаярова отправили под домашний арест

Суд постановил отправить Карпова под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Мера пресечения установлена до 4 августа 2025 года.

Обвинение в отношении экс-полицейского связано с инцидентом, при котором Карпов, по предварительным данным, получил взятку за предоставление оперативной информации Аллаярову.

Следствие считает, что полученное вознаграждение касалось предоставления данных ежедневной оперативной сводки.

Решение в отношении самого Аллаярова суд примет в 16:00 мск. Напомним, его задержали 5 июня после того, как в редакцию URA.RU нагрянули следователи с обысками. Журналиста обвиняют в даче взятки должностному лицу.

Ранее сообщалось, что журналисты из свердловской редакции URA.RU попросили о переводе после обысков в другие региональные редакции, так как не понимают последствий своей работы.