Для американца Гилмана запросили девять лет лишения свободы за нападения в колонии

В Воронеже прокуратура просит приговорить к девяти годам и одному месяцу строгого режима гражданина США Роберта Гилмана, который обвиняется в нескольких преступлениях. Об этом пишет РИА Новости.

Американец встал на преступный путь 17 января 2022 года. В тот день пьяный иностранец начал дебоширить в поезде, после чего был доставлен в дежурную часть, где нанес полицейскому удар ногой. За этот поступок он попал в суд, по решению которого получил 3,5 года колонии общего режима. На этом мужчина не успокоился.

По данным следствия, 30 сентября и 16 октября 2023 года фигурант два раза ударил инспектора колонии кулаком в голову. А 23 октября набросился на сотрудника СК, который получил не менее шести ударов, вызвавших сотрясение мозга. За этот проступок американца отправили в СИЗО, где 14 ноября он ударил инспектора кулаком по лицу. Гилман признался в содеянном и заявил, что ударил в колонии инспектора и следователя, так как они, по его мнению, оскорбили его отца. Нападение на инспектора СИЗО осужденный аргументировал тем, что во время личного досмотра тот «сделал больно» его гениталиям.

Во время последнего слова Гилман заявил, что поступить иначе не мог. Приговор подсудимому вынесут 7 октября.

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