Для комбрига ВСУ потребовали пожизненный срок за атаки на Белгородскую область

Украинского офицера обвиняют в совершении четырех преступлений, имеющих террористическую направленность. В суде сообщили, что Храпач лично отдавал приказы о нанесении ударов, в результате чего погибли люди, а еще был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн руб. Годом ранее по решению Верховного суда ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению за обстрел Донецка из реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ с помощью «Искандеров» атаковали военную часть ВСУ в Полтаве. Удар был нанесен в момент, когда личный состав находился на построении. После двух прилетов ракет, разорвавшихся на плацу и в столовой, погибло несколько десятков человек. Вполне возможно, что итоговая цифра окажется больше. Разбор завалов продолжается.