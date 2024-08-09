Для учителей и врачей вводят новый налоговый вычет в России

В России внесли законопроект о налоговом вычете для представителей социальных профессий, сообщило РИА Новости в пятницу, 9 августа. Его на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

Фактически, данный закон предполагает предоставить ЗС в субъектах Российской Федерации самим устанавливать налоговый вычет для тех налогоплательщиков, которые имеют образование в медицине, работникам культуры и искусства, педагогам и другим. Важный момент — возраст налогоплательщиков не должен превышать 35 лет.

Документ, опубликованный в электронной базе Госдумы, также предполагает реализацию перспективного принципа в налогообложении «двух ключей»: то есть льгота устанавливается на федеральном уровне, а конкретный регион уже принимает решение о введении льготы, исходя из финансовых возможностей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ситуация в Курской области поставила точку в возможных переговорах. Подробнее в материале.