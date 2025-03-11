Дмитрий Исламов перешел из Госдумы в Минэнерго на пост замминистра

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Исламов будет курировать угольную промышленность в России. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство энергетики России получило нового статс-секретаря — заместителя министра. На эту должность назначен Дмитрий Исламов, ранее представлявший Кемеровскую область в Государственной думе и занимавший пост первого заместителя председателя думского комитета по энергетике.

По информации, предоставленной Минэнерго, в круг обязанностей Исламова войдет координация деятельности департамента угольной промышленности, а также выполнение ряда других полномочий. Это назначение выглядит логичным, учитывая опыт работы Исламова в Кузбассе — одном из ключевых угледобывающих регионов страны.

Ранее эту должность занимала Анастасия Бондаренко, которая в марте текущего года была освобождена от занимаемого поста в связи с переходом на другую работу.

Дмитрий Исламов имеет значительный опыт государственной службы. С 2007 года он работал в администрации Кемеровской области, а с 2008 по 2016 год занимал пост заместителя губернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 году Исламов был избран депутатом Государственной думы, где последовательно занимал должности заместителя, а затем и первого заместителя председателя комитета по энергетике.

Ранее стало известно о том, что поставки нефти из России в Венгрию приостановили после массированной атаки ВСУ.