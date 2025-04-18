Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле празднуют Пасху

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как Кремль будет отмечать Пасху. Об этом пишет ТАСС в пятницу.

Стало известно, что представителю Кремля Дмитрию Пескову вопросы о том, как его семья собирается провести праздник Пасхи и как готовятся к нему в Кремле, задали журналисты на брифинге. Песков отметил, что встречать праздник будут так же, как и все православные, только это вряд ли можно назвать темой для общения в таком ключе.

Напомним, что ранее стало известно, что Caviar выпустил дорогие пасхальные подарки — золотой кулич и пасхальную модель айфона.