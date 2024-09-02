Дмитрий Песков заявил об отсутствии проблем между Россией и Монголией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет сложностей с Монголией, что касается признания этим государством юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Подробности сообщил ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что в настоящее время «нет такой проблемы» на повестке дня. При этом Дмитрий Песков уточнил, что в своем послании имел в виду конкретно Монголию.

Журналисты также поинтересовались, есть ли описанные непонимания с другими государствами, признающими решения Международного уголовного суда.

«По мере посещения мы будем вас информировать», — сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось о том, что во вторник, 3 сентября, президент РФ Владимир Путин приедет с рабочим визитом в Монголию. Во время поездки российский лидер проведет встречу со своим коллегой, в ходе которой будут подняты важные вопросы взаимодействия двух стран.