До 10 человек увеличилось количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале, который произошел вечером 27 сентября, погибли 10 человек и 21 получили травмы. Такие цифру сообщают в телеграм-канале МЧС России.

Спасатели уточняют, что среди погибших двое детей. Работа на месте происшествия продолжается.

Взрыв прогремел вечером 27 сентября, в результате чего здание заправки оказалось разрушено. После начался пожар, охвативший техническую станцию и столовую. Локализовать возгорание получилось в 19.40.

Ранее сообщалось о том, что среди жертв ЧП оказался мальчик, возвращавшийся домой из школы.