Стало известно, что при взрыве в Махачкале погиб школьник

По данным телеграм-канала SHOT, одним из шести погибших при взрыве на заправке в Махачкале оказался школьник. Об этом стало известно в пятницу, 27 сентября.

Журналисты сообщают, что погибший школьник учился в школе №6 имени Джаватхана Далгатова – он шел домой после учебы через железнодорожные пути на станции «Тарки» и направлялся как раз в сторону той самой заправки, на которой прогремел взрыв.

Ударная волна повредила 10 машин и пробила стену трехэтажного дома. На месте погибло сразу шесть человек, но есть и пострадавшие – в них попали стекла. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как среднее.

Позже стало известно. что после ЧП на заправке в Махачкале ограничили подачу газа.