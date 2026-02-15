До семи часов задержки: в Ростовской области встали поезда на Крым и обратно

Пассажиры в Ростовской области столкнулись с серьезными проблемами в пути: 15 февраля задерживаются больше десятка поездов, следующих в Крым и обратно. Время опоздания варьируется от получаса до семи часов, пишет rostovgazeta.ru.

В списке опаздывающих составов оказались поезда, связывающие Москву и Санкт-Петербург с Севастополем и Симферополем. Кроме того, задерживаются поезда, идущие из Адлера и Кисловодска в Симферополь.

Причина массового сбоя — ночная приостановка движения по Крымскому мосту. Ее ввели для обеспечения безопасности пассажиров во время действия режима тревоги из‑за украинских беспилотников.

Напомним, минувшей ночью Краснодарский край подвергся атаке дронов. Повреждения получили объекты в Сочи, поселке Волна Темрюкского района и селе Юровка под Анапой. В Волне повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминал.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь над Россией и акваториями Азовского и Черного морей перехватили 68 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что технический сбой увеличил интервалы движения поездов в метро Петербурга.