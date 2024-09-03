Дочь американского миллиардера Наварро вышла в полуфинал US Open

В четвертьфинальном матче американка сумела одолеть представительницу Испании Паулу Бадосу со счетом 6:2, 7:5. При этом во втором сете испанка вела со счетом 5:1, но не смогла реализовать свое преимущество. В полуфинальной игре Наварро встретится с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Американка занимает 12-е место в мировом рейтинге, а состояние ее отца превышает $1,5 млрд. Капитал Бен Наварро владелец Credit One Bank. Сколотил состояние на выдаче потребительских кредитов гражданам с низким кредитным рейтингом.

Ранее сообщалось о том, что футболиста испанской Валенсии Рафаэля Мира подозревают в сексуальном насилии над двумя женщинами. Пострадавшим понадобилась помощь медиков, а по делу задержан еще один мужчина. Оба фигуранта находятся под арестом.