Дочь Кадырова показала фото с места отдыха после слухов о спасении отца на пляже

После завершения отпуска Айшат Кадырова, дочь чеченского лидера Рамзана Кадырова, поделилась информацией о своем отдыхе, сообщив, что провела его в Турции, выбрав для проживания отель Regnum Carya. Данные об этом месте отдыха она опубликовала в своих социальных сетях.

Ранее в сети появились фотографии Айшат Кадыровой, сделанные на морском побережье, почти одновременно с новостями о происшествии с ее отцом в Турции. Турецкое издание GZT сообщило, что Рамзана Кадырова спасли на пляже в Бодруме 25 июля. Сам глава Чечни никак не отреагировал на эту информацию. В первой публикации дочери из отпуска местоположение указано не было.

Спустя несколько дней после появления слухов об инциденте с Рамзаном Кадыровым, 31 июля, Айшат Кадырова разместила серию фотографий из отеля, где она отдыхала, раскрыв его название. Ее выбор пал на пятизвездочный отель премиум-класса Regnum Carya, расположенный в Анталье.

Дочь главы Чечни выразила удовлетворение уровнем обслуживания в Турции. Она отметила большое количество отдыхающих, объяснив это открытием новых ресторанов на территории комплекса Regnum The Crown и наличием «впечатляющего бассейна на крыше».

Ранее сообщалось, что бодрумский телеканал опубликовал «кортеж главы Чечни», выезжающий из госпиталя.