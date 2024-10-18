Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, который раннее занимал пост главнокомандующего ВСУ, во время речи на организованном аналитическом центром Chatham House* мероприятии заявил, что его дочь сравнила Украину с находящимся в реанимации и на грани смерти больным.

Перед основной мыслью чиновник заявил, что родственница окончила медуниверситет, а нынешнюю ситуацию она видит следующим образом.

«Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — процитировал Залужный своего ребенка.

Ранее сообщалось о том, что в течение недели Вооруженные силы России выбили украинцев из пяти населенных пунктов, которые находятся в ДНР, ЛНР и Запорожье.

*признан в России нежелательной организацией.