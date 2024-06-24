Доходы от замороженных российских активов потратят на оружие для Украины

1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России будут потрачены на закупку боеприпасов, артиллерии, ракет и систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила Ханке Брюинс Слот, глава МИД Нидерландов.

Чиновница рассказала на своей странице в социальной сети X о том, что 1,4 миллиарда евро окажутся первые траншем, который станет доступен текущим летом. Обозначенную сумму отправят на счета Европейского фонда мира, а уже оттуда израсходуют на обозначенные выше виды вооружения, которые были названы «критическими». А руководитель министерства иностранных дел Венгрии заявил, что Евросоюз принял решение израсходовать замороженные активы России, не считаясь с мнением одного из членов объединения.

Ранее мы писали о том, что уже на этой неделе в бельгийском Брюсселе ЕС и Украина утвердят договоренность по гарантиям безопасности.